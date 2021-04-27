日本首相菅義偉昨天與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，就中國在日方周邊水域的進逼行為表達「嚴重關切」。

日本「共同社」引述外務省的說法報導，菅義偉對北京在東海、南海「加劇片面改變現狀的企圖」感到憂心，包括中方近期推出海警法，賦予中國海警以武力對付侵入水域船隻的權力。

外務省表示，兩人都強調日本與印度合作，並與其他包括美國、澳洲等國共同實現「自由與開放印太」地區的重要性。

在25分鐘通話期間，菅義偉與莫迪也同意合作對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並就印度使用日本技術與資金建造500公里長的高鐵計畫有所進展表示歡迎。菅義偉還提及在網路安全、減碳、5G與供應鏈多樣化等領域的雙邊合作。

兩人也同意，待情況允許，將重新安排菅義偉訪問印度的行程。菅義偉原訂於日本這週的「黃金週」連假時出訪，但因日本與印度雙雙遭逢疫情升溫而作罷。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1100427

(中央社)