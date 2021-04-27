丁噹啟動全新「90s華語金曲翻玩計畫」，挑戰一系列逼哭回憶的華語熱門金曲，首波經典改編〈煩〉，邀請曾榮獲金曲獎單曲製作人獎的陳君豪注入當代思維，別於林曉培隨興恣意的搖滾版本，陳君豪打破經典框架，重新翻玩，在搖滾脈動加入另類電氣揉合，賦予嶄新聽覺體驗。對於丁噹來說現在最大的煩惱則是愛情，她笑說：「我未來的另一半怎麼還沒有出現，我不知道怎麼解決，所以很煩。」

2020年橫跨到2021年，世界發生了巨大變化，「煩」絕對是大多數人的共同心聲，各種煩惱情緒席捲而來，丁噹以更宏觀的角度，直接了當宣洩積壓已久的煩悶，她透露以前駐唱時蠻常唱〈煩〉，全場跟著吶喊很過癮，這次能再重新詮釋這首歌，現在這個時刻也相當有意義。她特別設計了一段呢喃饒舌，為了這段饒舌多次進出錄音室，不斷調整拿捏情緒力度，讓天人交戰的瘋狂情緒釋放得恰到好處，一唱完，她也興奮不已：「這次新的編曲讓情緒的變化更豐富，還有加入rap，在rap過程中，就是把態度呈現出來，唱的超級high！」丁噹全新演繹的〈煩〉單曲將於4月28日數位上架，MV將於相信音樂頻道首播。

丁噹重新詮釋林曉培的經典歌曲〈煩〉。(相信音樂提供)

丁噹重新詮釋林曉培的經典歌曲〈煩〉。(相信音樂提供)

(中時 )