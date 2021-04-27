不滿民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）的防疫措施，美國共和黨發起罷免紐松運動，昨（26）日連署人數已超過160萬人，跨越罷免公投門檻，民調支持率達53%的紐松恐在秋天面臨罷免投票。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州選務人員昨日宣布，罷免紐松的連署人數已達到1,626,042人，跨越1,495,709人的罷免公投門檻。加州法律規定，罷免州長公投要成立，必須要獲得相當於上屆大選中12%票數的選民連署。罷免連署活動預計4月29日結束，接下來選民有30天時間考慮是否撤銷連署，之後選務人員會再次確認連署人數是否超過門檻。

此次罷免紐松行動是由共和黨人發起，從2020年2月展開，主要攻擊加州的疫苗接種計劃、學校關閉、以及防疫規定改變。報導指出，為抑制病毒傳播，加州政府去年祭出的防疫限制惹火許多當地人，加州也是最晚讓學生回到學校上課的州，作為全美第2大學區的洛杉磯一直到4月中才讓學生返校上課，比其他地區慢開學讓許多家長憤怒，認為孩子的受教權受到影響。

罷免紐松的投票可能今年秋天登場，屆時選票上將印上2個問題，第1個是「是否支持罷免紐松」，第2個問題是希望哪一位候選人替補紐松擔任加州州長，選民將在一長串候選人名單中挑選一位人選。

值得注意的是，紐松在2018年的大選中獲得62%的支持率，根據無黨派加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）最新民調顯示，紐松的支持率仍高達53%，只有約40%的可能選民表示將投下贊成票、罷免紐松，56%表示將投下反對票，另外5%還未做決定。

針對罷免連署通過，紐松昨日回應稱這是共和黨要「奪權」，罷免行動威脅加州人的價值觀，並且試圖抵銷政府為新冠疫情所做的努力。

(中時新聞網)