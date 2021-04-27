車用晶片荒持續惡化，美國通用汽車受到嚴重衝擊，幾乎所有汽車與休旅車產線都停擺，僅剩獲利最佳的卡車產線維持正常運作，通用汽車總裁Mark Reuss坦言，晶片荒是職業生涯遇到最嚴重的危機。

根據Fox Business報導，去年新冠肺炎疫情影響造成產線停工，疫情趨緩後又面臨嚴重缺料困境，通用已暫停幾乎所有汽車與休旅車，將車用晶片集中到獲利較佳的全尺寸卡車上，同時組裝不需晶片的卡車，並待零件到齊後再出售。

對此，通用汽車總裁Mark Reuss表示，「車用晶片與其他行業的晶片有很大的不同，最重要的還是供應量的不足，現在只能要求拿到基本的份量，這對我們就有很大的幫助。」

少了汽車晶片這項關鍵零件，汽車製造商無法運作，Mark Reuss坦言，「就供應鏈而言，晶片缺貨是我在職業生涯中，遇到最嚴重的危機。」

報導指出，市調機構GlobalData訪問100位半導體專業人士結果顯示，有47%的人認為晶片荒會持續到今年年底，另外有32%的人認為缺貨會延燒到明年，英特爾執行長Pat Gelsinger與台積電總裁魏哲家則認為缺貨荒還會延燒2年。

(中時新聞網)