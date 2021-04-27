為因應今年起開放含萊劑豬肉進口可能的衝擊，國產豬肉更應強化衛生安全與品質以提升競爭力。行政院農業委員會自本年5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，透過提高投保誘因，鼓勵豬農妥善處理死亡豬隻，讓全民食用豬肉更加安心與安全。

農委會說明，動物飼養過程經常會有自然或因故死亡，不但造成農民生產成本增加，如不當處置將造成環境污染，甚至疫病傳播的風險，尤其像豬隻這類大型動物，體積大、單價高，過去偶有發生因農民不當處置，而有流用進入食物鏈之情形，造成食安風險及消費者對於豬肉產品的疑慮。

農委會表示，台灣省政府自52年公布「台灣省各級農會家畜保險管理規則」，隨後依據「農業發展條例」陸續修訂家畜保險辦法及相關法令規定，由政府輔導各級農會辦理，期藉由家畜保險業務之推行，有效分擔畜牧經營事業風險、防範斃死畜非法流用，進而降低農民經營成本。惟因歷年來辦理之家畜保險均屬自願性質，政府對於保險費用補助有限，透過保險理賠降低損失的誘因尚有不足。

農委會進一步說明，國產豬肉提升衛生安全與品質，是促進整體養豬產業升級的重要基礎工作。另外，配合總統於109年5月27日公布農業保險法，農委會依農業保險法第8條及第10條訂定發布「豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法」，將自本年5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並依飼養規模級距提高保險費用補助比例為全額補助到補助5成不等，同時豬隻死亡理賠金額也分別由50公斤以上每頭理賠1,200元及40-50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1,800元及750元，另外為提高豬農投保的便利性，也開放投保的處所為畜牧場或飼養場（戶）所在縣市的鄰近各農會，如豬農為農會會員者，也可向其所屬農會投保，大幅提高農民投保誘因，進而有效確保國人食肉安全與權益。

農委會強調，在歷經口蹄疫成功拔針及非洲豬瘟防疫有成，臺灣養豬產業正值脫胎換骨之關鍵時刻，面對國際新興動物疫情嚴峻及消費意識抬頭的趨勢下，農委會一直與國內養豬農民站在一起，將有效運用百億基金推動豬隻死亡保險全面納保，並提高養豬生產效能、確保品質及降低食安風險，提升我國養豬產業整體競爭力。

(工商 )