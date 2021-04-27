內政部長徐國勇今日前往彰化社宅預定地勘查時表示，中央將在彰化縣興辦2,000戶社宅，並設置幼托及銀髮日照設施，補足地方公共服務需求，首座社宅「學士安居」260戶，預定於5月啟動招標作業，藉由社宅興建帶動周邊地區整體發展。

徐國勇表示，彰化市「學士安居」社宅，中央將投入近12.5億元，由國家住宅及都市更新中心興建及營運管理，本案基地為國有土地，除規劃興建社宅外，還會留設60％的開放空間，讓社宅與周邊建物均保有足夠棟距，避免未來居住空間擁擠。

在公共空間部分，將設置社區式日間照顧中心、托嬰中心等社福設施，並將社區停車空間及集會場所等設施，開放周邊居民共享，進而成為社區服務資源的據點。

此外，內政部正研議社宅周邊獨居老人，若將自有房屋包租代管，可優先搬入社宅的專案措施，照顧有電梯需求的銀髮族。

「學士安居」社宅，鄰近彰化師範大學、彰化師大附屬高工、軍機公園，周邊交通便利、生活機能良好。為提升社宅工程品質與安全，開工前會進行基地地質及周邊建物的前置作業調查，開工後將加強工程品質及安全措施查核，並採綠建築、智慧建築及耐震建築規劃，未來入住及居住安全，會由國家住宅及都市更新中心訂定審核條件及完善管理措施，如住戶有重大違規事項，將依相關辦法處理，維護居住品質。

內政部強調，中央將陸續在彰化縣人口最多、工商發展程度最高的彰化市、員林市、和美鎮及鹿港鎮等4市鎮優先規劃興辦總計達2,000戶社宅，以照顧當地就業及就學人口的居住需求，並結合長照、托嬰托幼等多元服務照顧，以補足地方公共服務需求，帶動地區居住水準及品質。

(工商 )