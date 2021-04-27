螞蟻集團旗下螞蟻鏈宣布，將升級數位版權服務平台，希望透過技術優化，令客戶可以低至人民幣（下同）1元的金額，當其影、音、圖、文等原創作品一旦被侵權時，可用低成本、高效率的方法維護權益。該平台還將與阜博集團合作協助大陸數位內容供應商，解決海外發展時可能出現的版權保護和交易服務等問題。

阜博集團與YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud等全球四大短片平台皆為合作夥伴。

香港信報報導，螞蟻鏈本次透過升級一個原有的「鵲鑿」數位版權服務平台，該平台在區塊鏈＋AI技術的基礎上，新增網上即時傳播監測、App取證等新功能，向更多中小內容創作人開放。據悉，升級後的「鵲鑿」服務價格門檻低至1元，將惠及更多普通原創者。

數據顯示，「鵲鑿」已累計服務超過百萬創作人，為5,000多萬件原創作品提供了便捷普惠的版權服務，其自助工具還服務於超過5萬家淘寶系中小微商家。

(工商 )