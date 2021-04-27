就業金卡菁英與台企業家交流，盼打造團隊，佈局海外。(主辦單位提供)

2020年疫情重挫全球市場與經濟之際，台灣防疫成果顯著，不僅提升國際形象與能見度，更反映在海外人才來台的爆發性成長，因而讓「就業金卡」的爆發性成長，意謂更多外國專業人才留在台灣。

識富天使會聯手台大EMBA天使投資研習社，日前舉辦「就業金卡持卡人X台灣天使投資人–產業與新創投資交流會」，藉此讓具產業代表性的就業金卡持卡人、企業家與專業經理人雲集。

YouTube創辦人陳士駿說，「台灣不缺機會，多數台灣新創團隊受限語言，潛力其實不輸矽谷，一方面，台灣創業者更需要了解全球市場的痛點，才可以打入全球市場」。如何找到台灣的潛力團隊，以海外、本土不同規模化、市場化的觀點，進行新創挹注與投資，才是當務之急。

識富天使會聯合創始人黃冠華表示，一場Covid-19，顛覆全球市場、生活原有的樣貌，讓平時難齊聚台灣的各界代表能面對面而坐，全球疫情再次升溫之際，這是一場「生死與共」的聚會。我們秉持相同信念，一起開拓台灣新創投資環境與天使投資人的新格局、新視野。

台大EMBA天使投資研習社社長劉文帥表示，期待透過點、線、面的串聯，邀請更多具專業背景，且有意參與台灣新創的有志之士加入，一同打造更適合台灣具潛力團隊蓄能、佈局海外的創業投資環境。

據國發會統計，就業金卡持卡人多為科技領域，其次是文化藝文、金融等。原於海外的重量級創業投資人落地台灣，首要目標多是協助台灣創業者，進一步連結海外人脈、市場及社群。

(中時 )