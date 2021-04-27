澳洲國防部長杜騰日前公開表示，台海爆發軍事衝突的可能性不應被低估。外交部今天表示，台灣將持續積極提升自我安全防衛能力，也呼籲國際間自由民主夥伴及理念相近國家，能夠持續關注台海安全情勢，共同遏止任何國家以非和平手段企圖改變現狀的挑釁行動。

澳洲最大報「澳洲人報」網站今天也報導，因應台海情勢和來自中國軍事威脅，澳洲內政部秘書長裴佐洛宣稱，澳洲「戰鼓」已經響起並且「必須再次派遣戰士出戰」。呼應澳洲國防部長杜騰日前表示，不應低估中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會中表示，外交部注意到杜騰針對台灣海峽等區域安全情勢所發表的看法，這是繼澳洲國防軍司令坎博爾先前明確指出台海兩岸問題應透過對話和平解決、各國應合作避免衝突發生後，又有另一位澳洲高層政府官員公開表達澳洲政府對目前台灣海峽情勢的關切。

她說，澳洲是我國在印太區域的重要朋友與自由民主理念相近夥伴。外交部對於澳洲長年支持台灣表示感謝，也欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動。

歐江安指出，台灣除將持續積極提升自我安全防衛能力外，也呼籲國際間自由民主夥伴及理念相近國家，能夠持續關注台海安全情勢，共同遏止任何國家以非和平手段企圖改變現狀的挑釁行動。

(中時 )