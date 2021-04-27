台水公司今赴新北市政府報告「自來水管線破管及汰換管線」進度並表示，今年1到3月共86件自來水爆管，比去年同期減少24件，且漏水率是「六都最低」，可見汰換管線成果已經見效；不過市長侯友宜則質疑，不要用數據美化問題，漏水率高沒有關係，改善就好，最怕就是自欺欺人，「這個數據我是有點懷疑啦！」

新北市政府今上午召開道安會報，台水公司第12處處長邱憲龍針對「新北市自來水管線破管及汰換管線」專案報告；據統計，目前台水12區負責新北10個轄區，共85萬7000戶，用水人口達210萬人，每天用水需求85萬到86萬；2019年破管件數共509件，2020年共449件，包含台水公司主動檢查漏水、滲漏以及民眾通報等。

邱憲龍指出，破管地區為板橋和新莊最多，主因為材質老化所致，未來將針對破管熱區，列入優先汰換計畫執行；台水公司去年投入10.26億元經費，辦理68件管線汰換工程，今年也將投入10.3億元經費，辦理59件管線汰換工程，全面使用不銹鋼波狀管材，徹底杜絕漏水狀況。

邱憲龍表示，根據統計，新北市去年1至3月間共110件破管意外，今年1到3月間大幅下降僅86件，可見透過壓力管控和管線汰換雙軌齊下，破管有明顯下降趨勢，台水公司也在12區啟動監控系統和壓力監控站，建立道管中心聯絡群組，方便隨時通報巡檢狀況、搶修進度等。

邱憲龍也說，台水12區去年漏水率為8.05％，是六都最低，台水公司也因應新北市府要求，訂定破管率KPI（績效指標）追蹤進度，以破管件數除以管線總長度來看，2019年為0.288公里，2021年預計達0.278公里，2024年將達0.261公里。

「這數字我是很懷疑啦！」侯友宜聽聞後表示，他不希望用數據美化現況，漏水率高沒有關係，想辦法改善就好，但最怕就是自欺欺人，漏水問題是民生大事，每次一漏水或停水，新北市的災害中心電話都被打爆，民眾完全沒辦法忍受。

侯友宜也質疑，依據台水公司訂定的KPI指數，未來還要再花費3年、每年10.3億元經費改善，但KPI指數卻只有下降0.00幾，比例很低，且3年內經費比過去倍增快3倍，汰換的管線反倒更少，這也很不合理。

對此台水處解釋，「漏水率」是以國際水協訂定的基準來計算，由於牽涉到各地的資源量，很難完全顯示漏水水量，但這是一致的規範與基準，市長的指教會虛心檢討。

至於3年內KPI指數太低，台水處回應，2019年、2020年汰換計畫以小口徑管線為主，因此可汰換的管線較長，但未來會逐步邁向新莊、板橋等都會區，管線口徑較大、人口密集，汰換之餘還要鋪設替代管線，更涉及住戶供水調配，因此汰換速度較慢。

(中時 )