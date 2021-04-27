28歲越南籍逃逸移工阮男，與25歲范姓女同鄉在中市梧棲區同居，兩人在今年1月間生下1子，阮男不滿范女要把孩子帶走照顧，他搶抱嬰兒、拿水果刀揮舞恐嚇「帶小孩輕生」，警方獲報到場，他竟持刀與警對峙，還以打火機引燃瓦斯罐，沒順利點燃換燒房內隔音泡棉，警方衝上前壓制，救出嬰兒。全案台中檢方偵結，依殺人未遂等罪將阮男起訴。
起訴書指出，被通報為逃逸外籍移工的阮男，不滿范女與她阿姨在今年4月2日凌晨要帶走兩人所生的3個月大男嬰，他住處與2女發生爭執，並一手抱著嬰兒，一手拿著水果刀揮舞，恫稱：「若要把孩子帶走，我要拿刀帶孩子輕生」。
警方獲報到場，阮男仍緊抱嬰兒、手裡拿著刀，看到警方竟然揮刀做勢阻止警方靠近，雙方對峙溝通，但阮男竟打開噴槍打火機，並按壓卡式瓦斯罐噴出瓦斯氣，企圖點燃瓦斯氣失敗，再換點房間內的隔音泡棉，引發火勢。
員警見情況危急，衝上前壓制阮男，安全搶救嬰兒交給范女保護，逮捕阮男，並查扣水果刀、噴槍打火機及卡式瓦斯罐。全案檢方偵結，依殺人未遂等罪起訴。
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