今（27）日上午8時許，南投發生一起重大車禍事故，一輛小貨車往清境方向時，因為想超越前方大貨車，結果跨越雙黃線時，下一秒與對向楊姓駕駛的瑪莎拉蒂超跑碰撞，所幸現場無人傷亡，但瑪莎拉蒂毀損嚴重，維修費初估近百萬，肇事駕駛恐有得賠。

南投仁愛鄉今日上午8時許，潘姓小貨車駕駛車載運水塔行經台14線74.7K南豐路段時，因為想超越前方洪姓駕駛的大貨車，意圖跨越雙黃線，結果與楊男開的瑪莎拉蒂擦撞，接著又再撞上洪男的大貨車，造成三輛車車頭毀損，所幸現場無人傷亡，警消獲報後立即抵達現場處置，3名駕駛酒測值全為0，事故詳細發生原因、肇事責任等則有待警方進一步調查釐清。

此外由於事發地點道路較狹窄，因此這場車禍當下造成下山車輛嚴重堵塞，直到上午9時40許才排除情況，恢復雙向通行。

據悉，這起意外的跑車瑪莎拉蒂，新車價格約落在568萬-650萬不等，因此這場車禍造成左側保險桿及大燈遭小貨車擠壓、毀損嚴重，維修費初估要近百萬。

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(中時新聞網)