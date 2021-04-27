日本央行（日銀）27日（周二）調降本財年的消費者通膨預期，並警告新冠病毒疫情持續打擊消費力，經濟前景仍舊面臨風險。

日銀召開決策會議，一如外界預期維持短期利率目標在負0.1％，10年期公債殖利率約在0％。

日銀季度經濟與物價前景報告指出，「消費回升的力道已停滯，外出用餐、住宿等服務業支出，如今面臨更大的下行壓力。」

日銀預期，自4月1日起的本財年核心消費者通膨達0.1％，低於1月預估的0.5％。對於明、後財年的核心消費者通膨各估0.8％、1.0％。

(工商 )