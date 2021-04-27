大陸平安保險旗下投融資平台陸金所27日公布2021年第一季業績，季內淨利潤年增18.7％至人民幣（下同）46.7億元，收入年增16.9％至152.5億元。

香港經濟日報報導，陸金所旗下信貸業務未償還貸款餘額為5,826億元，年增15.1％；季內新增貸款年增17.3％至1,724億元。截至2021年3月底，累計借款人數為1,510萬人，按年升17.5％。

財富管理業務方面，截至2021年3月底，陸金所登記用戶共4,650萬人，比上年同期增加220萬人；活躍投資者人數增加220萬人至1,480萬人。截至3月底，客戶總資產按年增48％至4,211億元。

陸金所聯合行政總裁Gregory Gibb表示，集團首季業績增長強勁，主要源自消費信貸業務反彈，新信貸用戶的年化利率亦能穩定維持低於24％水準。

展望未來，預計第二季新增零售貸款年增率可達6％至13％；客戶總資產能夠年增9～12％，並預計期內淨利潤年增幅可達20～26％，收入按年增幅介18～20％。

(工商 )