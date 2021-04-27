ABF大廠景碩（3189）公告首季財報，雖毛利率、營業利益率、每股純益都低於市場預期，但內外資研究機構不以為意，反而注重ABF與BT載板後續需求勁揚、報價上漲優勢，摩根士丹利、高盛、凱基投顧等，全面上調推測合理股價，最高來到150元。

法人指出，景碩將進一步擴大ABF產能，預期至年底產能將增加至1,800萬顆，2022年中達2,600萬顆、至2024年更高達4,100萬顆，產能增加幅度相當積極，另外，預期2021年平均每季漲價3％以上。

摩根士丹利證券坦言，在欣興廠房於2020年第四季失火，導致ABF與BT單季漲價5％後，原本不預期2021年還會繼續漲價，但供應端狀況變得愈來愈吃緊，最新更改看法，研判景碩的BT載板售價將年增5％，ABF單位售價則可能上漲一成。

法人歸納，隨景碩加大AB投資力道，以及整體載板市場處賣方市場，漲價趨勢延續到2022年，上調對景碩的獲利預期，並給予「買進」投資評等。

(工商 )