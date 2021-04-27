台北市警松山分局督察組楊姓教官酒後與人口角，遭多名黑衣追入警局，推倒派出所內電腦持續延燒，除了將涉嫌刪除監視器畫面的中崙所派出所正、副所長一一滅證據罪嫌函送法辦外，警政署也擴大懲處，將松山分局長林志誠調離現職。

黑衣人闖分局毆警並砸毀電腦案如滾雪球般愈滾愈大，上午市警察局局長陳嘉昌在北市議會證實，監視器畫面遭人為刪除，但強調並非故意，而是因操作不慎，分局長林志誠則因不熟悉電腦系統，誤信停電沒錄到，現已協請科偵隊還原，除了許姓所長以及副所長依煙滅證據、疏縱人犯函送法辦。

由於警方說法一變再變，如今卻又演變成警察公然說謊，甚至還有正、副所長因刪除重要監視器畫面遭送法辦，引起民眾負面觀感，警政署認為嚴重影響警譽，中午立刻決定將分局長林志誠拔官，並火速將調職公文送往內政部長徐國勇辦公室批示。

北市警局證實，當天派出所駐地監視器，有不斷電系統，不會因停電須重新啟動，但因所長不會操作，調取資料時，不小心格式化，誤刪硬碟資料。而林志誠更稱，剛從刑事局調至北市警局，不熟悉該系統，誤信派出所所長所說，之後詢問後勤科、科偵隊，現已將影像還原，並從影像內發現原本7名黑衣人逞凶外，再增加3人，均依妨害公務、毀損公物、妨害秩序等罪送辦。

目前已有許姓所長、副所長，製作完成筆錄，並依煙滅證據、疏縱人犯等罪，將2人函送台北地檢署釐清案情，市警局表示，秉持決不護短決心，擴大清查是否有其他人為疏失，追究相關人員責任。

(中時新聞網)