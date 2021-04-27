台南市政府社會局從2018年起開辦「緊急救援服務」，希望提供3萬3000多名獨居長者或身障者，獨自在家中發生事故時，能透過家中裝設的雙向通話主機及時對外求救。不料，開辦迄今卻只有445位長者及身障者申請這項服務，民代批評政府的美意大打折扣。社會局認為，這是因為手機普及或親友住在鄰近地區，才導致裝設意願偏低，未來將透過一線工作人員加強宣導，以增加使用率。

市府社會局開辦的「在宅緊急救援連線服務」，係透過保全公司專職人員，提供24小時緊急救援服務，通常會在申請者的住家裝設緊急呼救按鈕及紅外線感應，如果申裝者在家超過一定時間沒被偵測到，保全人員就會主動上門查詢，讓身障者及獨老可以及時獲得救援。

此外，社會局專業護理人員每3個月還會定期到宅訪視，並提供身心障礙者及獨居老人身體健康評量等服務；一旦發現服務對象有相關的福利服務需求時，還將適時轉介到相關單位，協助解決生活上遭遇的困難。

不過，台南市議員林美燕卻批評說，2020年台南市年滿 65 歲以上獨自居住或同住者無照顧能力、或經列冊需關懷的老人約有1850人，身心障礙類別中肢體障礙者約3萬1575 人，均符合「在宅緊急救援連線服務」的申裝資格，但開辦迄今裝設率卻偏低，希望社會局不要讓政府的美意，沒有發揮實際功效。

社會局指出，2020年共補助445位長者及身障者，申請在宅緊急救援連線服務服務，但因列冊的獨居長者及身障者，多因手機普及或親友住在鄰近地區普遍缺乏裝設意願，才導致使用率偏低。

社會局強調，未來還將加強宣導，透過各區公所、社褔中心及長照管理中心等一線工作人員加強推廣，以增加使用率。如果民眾有安裝需求，也可洽請戶籍所在地的區公所申辦，或洽市府社會局身心障礙福利科。

(中時 )