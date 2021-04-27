歐美實境秀近年來越來越重口味，旅遊生活頻道「TLC」的節目《Extreme Sisters》（至尊姊妹），就找來一對雙胞胎姊妹，分享她們「共用」一個男友的生活，大聊閨房秘辛，姊妹倆甚至坦承，她們感情好到想共享所有一切，甚至是一起懷孕，節目播出後，她們過於前衛的思想掀起一面倒負評。

《Extreme Sisters》的節目內容為找來雙胞胎姊妹分享特別生活，最新一集他們邀請到一對35歲的雙胞胎安娜與露西（Anna and lucy DeCinque），這對姊妹來自澳洲，無論做什麼都形影不離，連衣服穿搭、食物等等都要同款，更因為覺得彼此的外表有細微不同，砸下破5百萬新台幣微整型，就是全部都要一模一樣。

姊妹倆原本各自有男友，2012年卻同時愛上40歲機械師拜恩（Ben Byrne），從此展開三人行生活，3人會一起睡在床上，讓拜恩左擁右抱，如果他想和其中一人發生關係，另外一位也必須要加入，平時他們還會一起洗澡，安娜與露西更坦言，希望可以嫁給同個男人，但澳洲法律不允許一夫多妻制。

安娜與露西表示，能夠一起懷孕是她們的願望，但以自然受孕的方式挑戰性太高，因此目前決定透過試管嬰兒來嘗試，確保2人會在同時間受孕，節目片段曝光後，引來大批網友熱議，「太過頭了，好病態」、「好誇張，這對姊妹應該看了精神科才對」、「完全破壞了家庭關係」。

(中時新聞網)