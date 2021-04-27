藻礁公投挾逾70萬連署送進中選會，可望於今年8月28日交付全民公投，總統蔡英文22日接見環團代表，藻礁公投領銜人潘忠政也是代表之一，他透露，當天有邀請蔡總統29日大潮日，重回舊地看看藻礁，但總統沒有答應，只說要看看行程安排。

22日世界地球日，14位環保人士進到總統府與蔡總統見面，資深媒體人黃暐瀚今（27）日在臉書指出，當天潘忠政兩度發言，希望蔡總統能立刻下令「停建三接」，但總統沒有答應。潘忠政覺得，總統身邊有「暗黑勢力」，蒙蔽了蔡總統，所以他很確定，總統是「局外人」。

黃暐瀚表示，會談結束前，潘忠政邀請蔡總統29日大潮，重回舊地，再去看看藻礁，但總統沒有答應，只說要看看行程安排。

今日潘忠政受邀到廣播節目「POP撞新聞」專訪，黃暐瀚忍不住問他一句，「老師，您覺得您是英粉嗎？」潘忠政回答：「我過去是英粉，沒錯，我一路支持綠的」。

身為英粉跟保護藻礁，黃暐瀚認為其實沒有衝突，潘老師當然可以繼續支持蔡總統，繼續相信蔡總統是「局外人」，同時努力推動828的公投，問題是，環保團體離開總統府之後，立刻傳出有「黨政人士」轉述，政院將在本周推出「三接外推一公里」的替代方案，爭取環保團體的支持。

「潘老師會接受嗎？」對此，黃暐瀚在臉書轉述潘忠政說法，「外推一公里，對生態的破壞，只會更大。而且，公投的主文已經定了，沒辦法接受任何就地修改的替代方案，就是要把三接移開桃園觀塘區」。

(中時新聞網)