個性挑剔的人在談戀愛的時候，難免會以高標準去挑選對象，搜狐網命理專欄點名，處女座、天蠍座及獅子座的人面對愛情最不將就，對他們來說，要嫁要娶都只會選擇愛情，否則就算單身到老也不將就。

▍1. 處女座

處女座出了名是個性最挑剔的星座，面對任何事情都追求完美，不單是對自己要求超高，面對感情也追求純粹的戀愛，否則就算單身到老也絕不委曲求全！對於處女來說，適婚年齡是無稽之談，在沒有遇到真命天子／女到來之前，他們都會默默等候，是固執又純情的人。

▍2. 天蠍座

天蠍座外表看似冷漠無情，實則內心狂熱專一，在沒有遇到愛情前，天蠍座會獨來獨往，即便身邊追求者一堆也絕不留情，一旦遇到心目中的男神或女神才會傾力去追，他們用情至深，是12星座裡最專心的癡情人。

▍3. 獅子座

獅子座總是以自我為中心，個性很大男人主義，面對愛情有著非常固執的一面，他們對於心目中理想情人的目標性很強，他們相信緣分，更認為時間不是問題，終有一天真愛會出現，重要的是等待過程的收穫，因此不能將就也絕不接受任何的相親。

(中時新聞網)