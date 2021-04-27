印度近日新冠肺炎疫情急遽升高，外界關切我國當地僑胞情況及是否提供人道援助。外交部今天表示，已向印度方面轉達我國即時提供協助的積極意願。目前在印度的僑民跟台商人身平安，也沒有跟外交部提出撤離印度的要求，外交部也會持續保持密切聯繫，

針對印度的情況，外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，印度是我國的重要理念相近朋友與重要國際合作夥伴，我國對於印度近日新冠肺炎疫情急遽升高極為關心。

她說，外交部長吳釗燮於近日印度疫情升高之際，即指示政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾轉達台灣政府與人民的誠摯問候及我國即時提供協助的積極意願。戴對我國政府與人民展現休戚與共的精神深表感謝，並表示將告知我方印度所需協助的項目。

為爭取時間，外交部已請駐印度代表處瞭解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資，並開始協調國內醫衛機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。我國駐印度代表處與駐清奈辦事處也同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。

歐江安表示，根據外交部掌握的狀況，我國在印度僑民和台商目前人身都是平安的，他們也沒有跟外交部提出撤離印度的要求，但外交部非常關切，將持續保持密切的聯繫，掌握他們的需要，並且提供他們必要的協助。

她強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力也有意願繼續對國際社會作出貢獻。我國將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衛協助，以期協助印度早日度過疫情難關。

(中時 )