蔡總統：抗旱2.0計畫 進入最關鍵時刻

台中市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，預計在台中市鑿88口緊急抗旱井，蔡英文總統27日視察台中市抗旱水井工程時強調，「抗旱2.0計畫，已經進入到最關鍵的時刻」，雖然這幾天下了一些雨，但面對後續水情仍然是非常嚴峻，呼籲國人配合政府抗旱節水措施，落實節約用水，只有全民一心，才能共同度過這一場百年罕見的大旱難關。

蔡總統關切台中市建設和抗旱措施，一周來台中兩次，25日甫來台中參加捷運綠線正式通車營運典禮，今日再度來台中視察水井工程。

蔡總統表示，面對56年來最嚴峻的旱象，經濟部與相關單位從去年7月開始就超前部署，透過強化水資源的管理跟調配，加速完成相關水資源的建設，現在台灣面臨枯水期期間都發揮效果，「現在抗旱2.0計畫，已經進入到最關鍵的時刻」，這個階段抗旱所有的重心，現在是放在中部，尤其是台中地區，「我們幾乎是重兵都放在這裡」。

台中市鑿88口緊急抗旱井，預計5月底完成，合計每日增供11.5萬噸公共用水。（盧金足攝）

蔡英文總統27日視察台中市抗旱水井工程，中央地方攜手抗旱，降低對民眾生活衝擊。（盧金足攝）

蔡總統說，讓台中市民、中部的朋友，在生活上或者在很多工作上，不會因為枯旱期間受到太嚴重的影響，這段期間在台中還要開發更多水源，尤其是伏流水，還有工地的地下水，雖然來自於建築，工地的地下水都透過淨水的設備，尤其是移動式的淨水設備，讓地下水也可以做充分利用。

她強調，這些種種作為，就是希望在台中地區的用水，盡量讓人民生活可以如不要受到太大干擾，也減低對台中地區產業衝擊，感謝所有的參與抗旱的團隊，水利署工作同仁，努力找尋抗旱水源，國軍也都投入的人力、物力來協助分區的供水。

她說，醫療院所、學校、弱勢民眾的水車補水進水，加上水庫清淤，們軍方提供非常多的協助，志工也在分區供水的取水站協助引導跟提供民眾服務，大家的齊心協力，讓抗旱的能量能減少民眾不便。

蔡總統強調，感謝台中市府提供的各種可能開挖井水地點，協助中央開鑿的水井，也打造行動進水管，利用淨水廠過濾工地地下水，提供工地交通管理具體協助，讓經濟部可以在最短時間獲緊急水源，提供穩定水源。

「我也非常期待的中央地方密切合作，能夠繼續持續下去」，蔡總統表示，中央地方同心為民眾解決問題共度難關，雖然這幾天下了一些雨，但面對後續的水情仍然是非常嚴峻，需更多因應。

她說，台中地區進入分區供水，是為了要避免未來無水可用不得已的決定，水利署的統計，供五停二限水措施，節省達到百分之十五的目標，因此造成的生活的不便，請台中地區市民朋友能夠體諒，感謝市民朋友共體時艱，呼籲所有的國人配合政府的抗旱節水措施，一起落實節約用水，只有全民一心，我們才能共同度過這一場百年罕見的大旱難關。

台中市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，預計在台中市鑿88口緊急抗旱井，井口多位於市府建設局轄管公園綠地，預計4月底完成鑿設58口井，增供每日6.5萬噸公共用水；5月底完成30口井，增供每日5萬噸公共用水，合計每日增供11.5萬噸公共用水。

蔡總統也特別頒發慰勉金給經濟部和水利署工作人員，感謝開挖水井的辛勞。台中市副市長令狐榮達27日陪同蔡總統視察抗旱水井工程，期望中央地方攜手抗旱，降低對民眾生活衝擊。

(中時 )