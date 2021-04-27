駐日代表謝長廷稱台灣也排放核廢水的言論引發爭議，遭藍營和外界痛批站在日本的立場講話。對此，資深媒體人趙少康整理謝過往「助日」的爭議言論，轟謝的言行「喪權辱國，必須立刻撤換，否則有辱國格」。

趙少康今（27日）在臉書發文表示，網路上戲稱謝長廷「助日代表」真是其來有自，盤點過去在核食、護漁、民眾在外權益等理應由駐外代表協處的事，「沒有一件讓國人滿意，不只不為國家對外發聲，反而屢屢幫日本說話，簡直『喪權辱國』，必須立刻撤換，否則有辱國格」！

以下是趙少康整理謝長廷這位「日出之國的代言者」的爭議發言史：

1.2016年5月，東聖吉16號船長在沖之鳥礁196浬處遭日方帶走，當時擔任參謀總長的嚴德發，曾派海軍拉法葉艦出海配合海巡艦艇護漁，那時謝長廷還未正式接任駐日代表，卻表示此舉相當於對日作戰，「不支持」。

2.2016年11月，當時日本福島核災食品叩關，引發輿論嘩然，民進黨執政縣市長更發表聯合聲明，強調堅持四項禁止原則，保障人民食品安全是政府責無旁貸的責任，但謝長廷卻在臉書貼出照片，展示日本超市中福島花椰菜快賣光，並表示「日本人對自己的健康比我們更重視」。

3.2018年8月，台南市慰安婦人權促進會在814國際慰安婦紀念日，於台南市林百貨正對面的國民黨台南市黨部旁空地，舉行慰安婦銅像揭幕儀式，謝長廷卻表示，此舉會破壞台日情誼。

4.2018年9月，日本關西機場事件，當時燕子颱風侵襲日本，駐日代表處慘遭網友公幹，原因在於對受困旅客不聞不問，並將矛頭紛紛指向辦事處與謝長廷，對此謝長廷不服，稱東京離關西有572公里，大阪辦事處不歸他管，如果大阪有錯，大阪道歉。

5.2020年12月，2018年反核食公投兩年效期已屆滿，日方近日多次對我方開放核食進度表達關切，對此，謝長廷表示，「比中國晚開放，會讓支持我們的日本政治家尷尬、沒面子」。

6.今年4月，日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，引發周邊國家不滿，謝長廷指出，台灣也有三座核能電廠的廢水也是排放入海，更透過臉書「舉證」核二廠排放核廢水。

(中時新聞網)