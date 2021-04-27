平價連鎖飯店集團高野(2736)近日交投轉熱帶動股價上攻，今（27）日持平開出後震盪，11點後買盤敲進再度上攻，勁揚7.44％至20.95元，創2年4個月高點，盤中維持逾5％漲幅，領漲觀光類股，以14日15元起漲點起算，半個月漲幅已達近4成。

高野擁有台東富野渡假酒店，知本高野大飯店、富野溫泉休閒會館，花蓮富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店等6家飯店，以及武陵富野渡假村、武陵山莊經營權，合計8個據點總客房數達1593間。另外，亦於緬甸開設仰光高野國際飯店。

受新冠肺炎疫情衝擊，高野2020年上半年營運虧損擴大，稅後虧損0.57億元、每股虧損1.17元，雙創同期新低。不過，隨著國內疫情趨緩帶動國旅需求爆發，第三季營運動能三級跳，獲利衝上近4年半高點，第四季淡季營運亦持穩高檔，使全年營運順利轉盈。

高野去年合併營收6.34億元、年減8.09％，但毛利率54.52％、營益率4.53％，分創近5年、近4年高點，本業終止連2年虧損。稅後淨利874萬元、每股盈餘（EPS）0.18元，終止連3年虧損、並創近4年高點。公司決議擬配息0.2元，超額配發股利。

高野2021年3月自結合併營收0.52億元，雖月減36.67％、仍年增達1.03倍。首季合併營收1.85億元，季減5.54％、年增22.59％。由於全球疫情未見趨緩，今年觀光業仍由國旅主導，預期在國旅需求暢旺下，高野營運可望持續受惠。

(時報資訊)