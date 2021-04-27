迎接母親節檔期，電信者磨刀霍霍，台灣大(3045)在旗下myfone以及網路門市祭出限時優惠，亞太電(3682)則是首度與國際知名冰品ICE MONSTER跨界獨家合作，吸引消費者目光。

每當重要節日檔期，往往就是電商產業搶攻商機的最佳時機，MIC根據消費者對於電商購物節的參與度，分析指出，已有超過七成消費者參與過購物節，其中雙11仍是台灣消費者最大購物季，特別是實體零售與品牌業者都參與的情況下，約六成消費者表示最常參加「雙11」，其他依序為雙12(19%)、99購物節(16.6%)、黑色星期五購物節(9.6%)與618購物節(6.8%)，除此，最能打動消費者的前五大網購促銷手段，依序為免運費(68.3%)、買一送一(64.4%)、打半價(54.3%)、第二件免費(38.4%)與消費滿額優惠(31.7%)。

台灣大myfone購物歡慶母親節，推出知名品牌家電、3C商品促銷優惠，包括iPhone 12、Apple Watch Series 6等，於活動期間在myfone購物APP天天祭限時搶購價，最低2折起。5月31日前全館下單滿額，再抽Apple Watch Series 6，另外，台灣大myfone從5月3日至5月7日，每天3個時段在myfone購物APP推出夢幻逸品限時、限量搶購。

另外，台灣大也在網路門市自由選特別推出「寵媽女王月」活動，即日起在台灣大網路門市申辦指定自由選方案，消費者可以依照需求選擇。

搶攻母親節送禮商機，亞太電獨家祭出眾多好康優惠，申辦iPhone 12全系列指定5G、4G資費，即可輕鬆加價購帶走Apple周邊配件，不僅如此，亞太電首度與國際知名冰品ICE MONSTER跨界獨家合作，獨家合作推出母親節限定義式冰淇淋蛋糕，全台限量推出。

(時報資訊)