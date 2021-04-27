國際銅價飆漲，4月以來狂漲幅度超過8%，創近10年新高，金屬類股中金益鼎(8390)飆至漲停，鎖在46.75元，至13：10，買單逾5600張排隊等著買，佳龍(9955)掀起比價效應，也強鎖在漲停板22.2元。

銅等金屬原物料行情從去年下半年開始飆漲，今年仍維持漲勢，全球由於庫存下滑，再加上主要生產國智利罷工潮引發市場擔心供給疑慮，激勵周一指標期銅上漲199.5美元，觸及10年高點。市場人士樂觀看待今年LME銅價的表現。

金益鼎是電子廢棄物專業回收處理廠，在大陸也有分公司，主要處理半導體、光電及其他電子產業所產生的電子廢棄物，再利用技術由廢棄物中提煉出純度99.99%的金、銀、鈀、鉑等貴金屬。在台積電等科技大廠不斷擴廠之下，金益鼎可望受益。

金益鼎除了在台灣區外，也布局大陸市場，透過海外100%轉投資子公司持有82.62%的連雲港榮鼎金屬，由於日本三井金屬株式會社也有入股金益鼎，提高金益鼎大陸的子公司榮鼎金屬的產能及貴稀金屬的精鍊能力，將對業績有貢獻。

(時報資訊)