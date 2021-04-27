直播》染疫機師影響3大學改遠距 陳時中再上火線

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，新增1例本土COVID-19確診病例(案1111)，為澳洲驗出陽性機師及案1090之同住家人。

指揮中心說明，案1111為印尼籍40多歲女性，近期無出國史，今(2021)年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次(22)日採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值22)。個案家庭接觸者1人，延長居家隔離日期至5月10日，另匡列3名接觸者，為防疫計程車司機，接觸時雙方皆佩戴口罩，列自主健康管理。

華航1279機師核酸檢驗情形。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，1111有可能是和先生與小孩，是否先生傳染給她也不一定，因為1090與爸爸16日從清真寺回來後，還在潛伏期，發病是20日，若是前２天發病，是在18至20之間，因為都是短程的飛機，一直到家裡，到20日才發長程，到底是先生傳給太太還是小孩傳給太太，不清楚，不過這很清楚是家庭親密接觸者的群聚。

華航1279機師血清檢驗情形。（圖／指揮中心提供）

澳洲檢驗陽性機師案接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

(中時新聞網)