午後熱對流開始發展！天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天東南偏南風帶來比較暖濕的環境，華南逐漸有鋒面建立起來，還不到午後，對流胞就已經冒起來了！從雷達回波看到，西半部平地、山區逐漸出現午後對流，其中南投日月潭地區特別明顯。氣象局表示，午後西半部因熱力作用，有局部短暫雷陣雨，局部較大雨勢發生。

天氣風險在今天中午12點半在臉書指出，還不到午後，對流胞就已經冒起來了，預計今天北部平地也有機會受到影響，外出時可以多帶把傘。除了北部外，從雷達回波圖上可以看到，中南部局部地區也開始出現對流胞，山區也有。

天氣風險表示，截至目前4月份，西半部的雨量真的非常少，期待午後對流雨以及明後天的鋒面可以帶來更多雨水。而網友們看到要下雨後，紛紛興奮留言：「期待桃園下雨！」、「山區午後雷陣雨，來、來、天天來~」、「已經天黑黑了」、「三灣剛下一場雨啦！」

氣象局表示，今天全台上半天大多是多雲到晴的型態，東半部、南部有零星降雨，午後西半部地區因熱力作用，將有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，西半部高溫普遍在28至30度，東半部約25至27度。

(中時新聞網)