台股今(27日)早盤延續多頭走勢，股匯齊揚，指數突破17600點，來到17630.19點的新高後，獲利賣壓出籠，指數瞬間翻黑，走勢陷入盤整，在平盤附近上沖下洗，高低震盪逾百點，終場集中市場加權指數以17595.90點作收，上漲23.61點，創收盤新高紀錄，成交值達4960億元，為歷史次高。

受ADR上漲5.47%激勵，聯電開盤即以62元開出，上漲0.2元，股價持續上揚至62.7元，隨即翻黑，觸及60.1元，守在60元之上，台積電開盤下跌2元，以608元開出，盤中短暫翻紅至611元，聯發科股價雖一度衝高至1110元，再創新高紀錄，隨後也上下震盪，面板股走勢仍強勁，友達開高走高，觸及32元的近期新高，群創也見30.7元的近期新高價，彩晶也尾隨在後，盤中來到26.55元。

航運族群今日仍表現搶眼，由於運價居高不下，貨櫃、散裝、航空股都有表現，散裝航運的台航再度亮燈漲停，鋼鐵族群的春雨以及電纜股的華新受惠漲價題材，盤中也都登上漲停。

(中時新聞網)