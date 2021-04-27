台中市新民高中27日舉辦歡慶創校85周年慶祝活動，蔡英文總統、教育部長潘文忠都到場祝賀，校方特別準備學生繪製的電腦畫像送給總統，她開心說「好漂亮」。蔡總統表示，新民是令人興奮、感動的地方，85年一路走來，也展現台中的教育文化史。

蔡總統代表學校頒獎給服務40年以上的資深教師，而新民高中校長薛光豐則代表學校，贈送1幅學生特別以電腦繪畫的畫像給總統，看到這幅自己穿上紅色針織外套、手上抱著貓的畫像，總統直呼「好漂亮」。她接著欣賞由學生編劇、演出的學校發展史戲劇與舞蹈。

蔡總統說，早上進入學校，看到展示的各項學生成果，感覺新民真是精采、令人興奮與感動的地方。新民高中的前身是台中州私立台中商業專修學校，是台中人創設的正規職業教育先驅，之後與時俱進改制，除原有技職教育，又增加普通高中、雙語國中部及音樂班等，為台灣培育各領域人才。

總統說，她看完學生以戲劇演出展現學校發展史，深深感到這就是台中的教育文化史，也想回頭跟教育部長說，若台灣每所高中都是這樣，台灣的教育就真的成功了。新民提供政府對於高中、國中教育的很多啟發。

新民高中董事長劉昭惠期許表示，若新民高中是朵花，希望在大家的灌溉下能開得更美、更燦爛；若新民是棵樹，則希望在大家的支持下能長出滿滿樹蔭，且樹蔭下是全國教育的成果與成功，能為國家教育盡一份心力。

(中時 )