全台最老百貨、也是遠百起家店遠百寶慶店，在遠東集團董事長徐旭東一個月長考後確定點頭「打掉重建」；據悉，寶慶店現有營業規模為6,000多坪，預計打掉重建後將有超過上萬坪營業面積。

受限於建築物設計老舊、樓高等侷限，近年來多次改裝都無法提升營運表現，遠百總經理徐雪芳透露，她向董事長徐旭東提案，大膽決定要「打掉重建」，徐旭東考慮了1個月以後拍板定案。

徐雪芳表示，寶慶店就位於捷運西門站出口，位置優勢明顯，卻無法吸引人流相當可惜。因此未來客群年齡層會降低，符合商圈的特性，預估整個工程時間需要花5年時間，但動工時間仍未定，要先確定建築設計師。

至於遠百竹北店原預計趕在第三季開幕，徐雪芳表示，竹北店受到去年疫情爆發的影響，電梯電扶的進場進度受到拖延，但目前已經進行到消防檢查，預估第四季可以營運，招商進度也接近完成，包括輕奢、服飾、餐飲等約3-400個櫃位，除了建築有客家傳統文化的土樓之外，內裝也會以客家文化氛圍呈現，備受期待。

徐雪芳表示，後疫仍無法出國，今年百貨業幾乎呈報復性消費，以遠百來說3、4月業績較去年成長超過40%，累積1月至今成長也達26%，徐雪芳表示，今年第一季營收創歷史新高，精品、家電、化妝品成長幅度最高，全台各店都表現好，沒有衰退，也期待好表現可望延續到下半年。

遠百營運長林彰豐則表示，遠百母親節檔期進行至今，業績大幅成長超過4成，其中以精品業表現最佳超過6成成長，家電超過4成、化妝品成長3成，是最受消費者青睞的前三大業種，去年7月政府推動振興消費的振興三倍券，帶動業績回溫，因此基期較高，但仍會推出很多積極、不一樣的促銷方案。

(工商 )