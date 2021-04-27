紅雀老臣溫萊特(Adam Wainwright)即使已經39歲，不過他今年越投狀況越好，今日對上費城人還繳出107球完投9局僅失2分的好投，不過隊友不幫忙，加上對手惠勒(Zack Wheeler)更誇張，8局僅被敲1安、失1分，紅雀以1比2輸球，溫萊特悲情吞敗，本季5場先發吞3敗，還沒拿到首勝。

溫萊特開季首戰狀況慘烈，2.2局狂失6分，不過接下來漸入佳境，連續2場丟滿5局，上一戰還繳出7局僅失1分的佳績，這場比賽溫萊特更猛，前6局都無失分，只被3人上壘，但在7、9兩局各被荷斯金斯(Rhys Hoskins)敲一發陽春炮而失2分，總計9局失2分、飆8K，可惜的是隊友都被惠勒壓制，連掛8顆鴨蛋，直到9下才趁亂追回1分，最後費城人還是以2比1贏球。

繳出好投還是悲情吞敗，溫萊特無話可說，還反過來稱讚惠勒，「如果你想看看這個聯盟的頂尖投手，那惠勒今天就是，跟柯蕭、薛爾瑟、狄葛朗這些傢伙一樣，是超級巨星。他真的很出色，有著棒壇最犀利的速球。」惠勒今天控球精準，9次三振分別有4次靠四縫線速球、3次用滑球，曲球、沉球也各1次。

這是自去年8月19日以來，同場2名投手都投8局或以上，費城人總教練吉拉迪(Joe Girardi)也相當感慨，「看到這種老式的比賽真的太酷了，不管是費城還是聖路易，都是熱愛棒球多年的城鎮，這種比賽太舒服了。」溫萊特今年39歲，這也是他大聯盟生涯第16年，2019年他還繳出單季14勝，去年更在生日時達成完投勝，顯示這名年近不惑的資深投手還寶刀未老。

(中時 )