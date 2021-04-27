受到新冠疫情的衝擊，儘管國際旅客驟減，但因國內旅遊大暴發，2020年下半年台南市整體旅宿業的客房收入，較上半年增加12億1000多萬元，旅宿業家數全年成長97家，總旅宿家數為6都第一，交出一張亮麗的成績單。

市府觀旅局指出，去年上半年國際旅客人次大幅減少，台南旅宿業4月、6月的營收也微幅衰退，但台南市上半年仍保持住宿率全台第一；下半年疫情逐步解封後，加上7月起國旅補助開始發放，台南市整體觀光業收入更大幅成長。

根據交通部觀光局統計，2020年下半年台南市整體旅宿業客房收入（含觀光旅館），較上半年疫情剛發生時增加12億1000多萬元，旅宿業家數全年也成長97家，總旅宿家數為6都第一。其中，民宿客房收入成長近1億、一般旅館7億8000萬、觀光旅館3億3000萬元。

不畏疫情，台南市的旅宿業持續成長。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲認為，台南有獨特的歷史古都氛圍與美食小吃特色，已成為國內旅遊的第一品牌；先前《俗女養成記》、《想見你》引發台南景點追劇熱潮，如今又有破億票房的電影《孤味》及五月天演唱會加持，可望再創一波觀光高峰，未來市府舉辦各項活動，也會將防疫配套措施完善，希望讓旅客玩得安心。

市府觀旅局長郭貞慧也表示，該局近年推行的台南跨年三部曲、貴人散步、低碳小旅行、城市音樂節、夏季海Party以及將軍吼等四季主題性活動，已創新台南旅遊模式引進人潮，並透過旅遊環境的提升，像推動交通無障礙、推動好玩卡交通票券、廣建觀光景點QR-code、問路店服務等方案，全面建構友善便利的旅遊環境。

此外，觀旅局更因落實旅宿管理績效政策，成功提升旅宿質量，連續2年獲得交通部觀光局各地方政府旅宿業管理績效評比考核獲評特優等級，顯示台南市旅宿業的旅宿品牌形象深植人心。

(中時 )