台中市神岡區豐洲園區二期開發面積約55.86公頃，居民陳情市議員羅永珍指出，豐洲工業一期地上物補償比例為100％，二期確僅有42％，完全喪失公平原則，要求市府重新研議救濟補償金條例辦法。一名8旬長者更揚言若不傾聽民意，寧死也不參與重劃。

豐洲園區二期開發面積約55.86公頃，屬公有土地，去年1月21日公告核定設置，受影響的神岡豐洲鄉親反映，已勤奮務農數代，如今土地被收回無法繼續耕作，生活無以為繼，要求市府向國有財產署反映詳細明列補償金額，讓鄉親能確實清楚明白。

依照目前市府所寄送資料，一名85歲陳姓長者一戶房子要拆給政府，僅獲賠約2萬4000元，他氣到揚言市長如果不傾聽民意，執意依照條例補償，寧死也不要參與重劃。

居民不滿豐洲二期補償金低，市議員羅永珍邀經發局人員現場傾聽民意。（市議員羅永珍提供／陳淑娥台中傳真）

居民不滿豐洲二期補償金低，市議員羅永珍邀經發局人員現場傾聽民意。（市議員羅永珍提供／陳淑娥台中傳真）

羅永珍表示，豐洲工業一期地上物補償比例為100％，而二期確僅有42％，完全喪失公平原則，二期地上物補償金比例應完全比照一期。另外，要求市府重視並針對豐洲工業二期救濟補償金條例辦法重新審慎研議。

羅永珍強調，市府應重視鄉親心聲，並保護民眾生命財產與權益，避免鄉親們成群結隊到市府抗議。這些年來，鄉親已全力配合市政府對地方上的開發，多年停耕及停租，已造成民眾經濟上「入不敷出」，嚴重損害市府市譽。

經發局說明，豐洲園區二期地上物是依據台中市相關補償規定辦理，目前市府已寄送補償明細表，也陸續針對承租戶辦理說明會進行溝通，後續承租戶對於有疑義部分可提出複估申請，經發局將依規辦理複估作業；此外，375租約的承租戶，經發局也將函請國產署先行試算相關補償後提供租戶了解，確保權益。

針對市議員希望市府以民眾立場針對弱勢居民考量建築物救濟部分，經發局表示，市府除將持續與豐洲二期地上物所有權人溝通外，並將朝研擬訂定豐洲園區二期救濟自治條例方向辦理。

(中時 )