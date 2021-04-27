商之器(8409)技轉自經濟部技術處的乳房早期病變AI偵測模型，所發展的行動醫療影像傳輸與儲存App(Ubiquitous Diagnostic Environment(UDE) App)已獲得包括日本、中東、東南亞等地醫院已開始採用，並拿下美國愛迪生獎(Edison Awards)銅獎。

商之器行動醫療影像傳輸與儲存App(UDE App)，是經濟部技術處醫療影像AI的研發成果，整合在商之器iPad Pro中的行動應用服務，並率先導入乳房攝影AI輔助偵測技術，協助第一線醫護人員即時處理可疑高風險乳癌個案，縮短召回時間，並透過可攜式、可離線運算的行動裝置，提供專科醫生隨時隨地調閱醫療影像進行診斷，內建的AI輔助偵測能力。

經濟部技術處科專研發計畫帶領工研院巨資中心與資策會數位轉型研究所(數位所)，共同深耕醫療人工智慧輔助技術。其中，乳房早期病變AI偵測模型已技術移轉商之器。隨著UDE APP的發展，藉由全球通用便利的行動裝置—iPad，採APP訂閱與更新機制，改變了系統建置的冗長導入過程，與降低維護的人力成本，使國際市場推廣與客戶維運，更為快速方便。

(時報資訊)