為吸引國際拍賣公司來台，文化部提出《文化藝術獎助條例》修正草案，讓文物與藝術品拍賣所得實質稅率降到1.2％，在立院引發朝野不同爭論。去年12月初審後遲未協商，今上午經國、民兩黨團黨鞭協商後，同意本周四邀集各黨團協商，最快本周五交院會處理。

文化部日前提出修法，讓文物與藝術品拍賣所得實質稅率降到1.2％，反對者認為可能變成有錢人的避稅管道。財政部長蘇建榮強調，對稅率有所堅持，已建議文化部，除了稅，應加上配套讓產業得以發展。

國民黨立委曾銘宗表示，將實質稅率調整為1.2％，甚至有人還提議降為0.6％，這可能讓藝術交易成為有錢人避稅、洗錢管道，且文化部該項租稅優惠未定實施期限，違反財政紀律法和納稅人保護法，公然違法。

但民進黨立委黃國書強調表示，修法不是要替藝術家減稅，而是要分離課稅，讓大家願意在台灣進行藝術品交易，扶持藝術產業。民進黨立委羅致政也強調，條例修正是透過提供誘因給藝術工作者更好的環境，呼籲國民黨團不要背葛。

但政大名譽教授陳聽安、政大財政系教授陳國樑投書指出，過去十多年來，一直有國內收藏者、畫廊與協會遊說文物、藝術品 財產交易所得減稅，但修法提案屢不得其門而入。讓人瞠目結舌的是，此次《文化藝術獎助條例》修正草案，將文物、藝術品交易所得減稅規定囂囂然入法，未來若照案通過，將成為羞辱租稅公平的永久烙痕，其謬猶過於臭名昭彰的2009年《遺贈稅》修法。

今天上午，立法院長游錫堃原擬邀集各黨團協商，但在此之前，先由國民黨團總召費鴻泰、民進黨團總召柯建銘先行討論。柯建銘事後表示，針對文化獎助條例，國民黨特別擔心落日問題，這部分仍需由各黨團來談，雙方協議本周四再邀各黨團協商，希望最快周五院會處理。

費鴻泰則說，經與柯建銘溝通後，民進黨團承諾本周會成立新冠病毒疫苗調閱小組，並針對國營事業董事長、總經理超過65歲仍把持國營事業訂出肥貓條款，因此同意周四處理《文化藝術獎助條例》修正草案協商。

針對國、民兩黨的協議內容，游錫堃在與各黨團確認沒有意見後，敲定本周四處理《文化藝術獎助條例》修正草案協商。

此外，對於時代力量黨團提案成立修憲委員會，由於民眾黨也表態支持，因此游錫堃今也宣布下周將擇定一天邀集各黨團協商討論相關事宜。

(中時 )