童話裡常見公主穿著高跟鞋的美麗形象，但卻未透露出女性穿著高跟鞋時付出的代價。新北市立陶瓷博物館近期展出「自虐之詩–陳安琦陶藝展」，一個個骨骼造型的陶作，外觀相當驚悚，但細看卻是由一根根高跟鞋排列而成。陶藝家陳安琦表示，無論是脊椎或是牙齒造型的陶作，都象徵著高跟鞋帶給女性的不適感，希望傳遞出女性穿飾時的哀愁，鼓勵大家穿出自我風格。

陶博館即日起至5月16日在B1陶藝長廊展出「自虐之詩」展覽，23歲的陳安琦對高跟鞋情有獨鍾，媽媽在她小的時候就喜歡為她打扮，因此長大後開始喜愛上高跟鞋，常覺得穿上高跟鞋能使自己變得更美麗，不過雙腳也因與鞋子長期摩擦，產生出水泡、破皮的後遺症，因此發想出高跟鞋的創作元素，盼大眾能正視女性愛美所需付出的代價。

牙齒造型的《噬》為陳安琦初期作品，傳達鞋子看似溫柔細緻，但有咬腳不適的矛盾。（蔡雯如攝）

陶博館表示，這次展覽有10件組作品，牙齒造型的《噬》是陳安琦的初期作品，她將身體的感悟揉進陶土裡，傳達鞋子看似溫柔細緻，但有咬腳不適的矛盾。脊椎造型的《承》，表現脊椎因穿著不適的鞋而扭曲的樣子。另外，以骨盆為造型的《娩》則精巧地展現出女人妊娠孕育的骨盆，試圖試圖淡化高跟鞋符號的創作；首次公開展出的《食人花》，外觀色調素白卻有華麗感，不限身體意象，以植物寓意，同樣吸引觀眾目光。

陳安琦以骨盆為造型的《娩》精巧的展現女人妊娠孕育的骨盆。（蔡雯如攝）

陳安琦表示，每件高跟鞋作品至少需花費30分鐘翻模、修坯才能成形拼接，創作中最大的挑戰就是做支架燒製，支架好壞會關係到作品的曲線，經歷多次失敗後才能呈現出完美作品，自己也將在5月8日下午2時30分到陶博館親自導覽，民眾當天也有機會獲得1支高跟鞋作品。

(中時 )