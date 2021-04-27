本月23日，臉書社團《爆怨公社》一名外送員PO文抱怨，稱自己幾天前遇到奧客，半夜3點接到單，不過3分鐘時間就開始不耐煩，嚷嚷「騎太慢了吧」，付錢就是大爺的態度，令該名外送員氣憤難耐，立馬開嗆，並將對話紀錄貼上網，引來網友大力叫好。

據臉書社團《爆怨公社》一張對話截圖的貼文，該外送員23日凌晨3點接到一筆訂單，才過3分鐘時間，裝備都還沒安置好，顧客竟然就傳訊息催促「騎太慢了吧」，看得原PO一秒爆氣，直接反嗆「很抱歉嘿，大半夜的你如果要趕的話，自己出門買。才接到單3分鐘，我送你一單才了不起50元，不用裝大爺。」

臉書社團《爆怨公社》一名外送員PO文抱怨自己幾天前遇到奧客，半夜3點接到單，不過3分鐘時間就開始不耐煩，嚷嚷「騎太慢了吧」，讓他看了氣得立馬回嗆。（圖／臉書社團《爆怨公社》）

對於這個舉動，原PO坦言，自己當外送只是跑好玩的，想不到還真的就給他遇到奧客了，這樣想起來令原PO不禁感嘆「那些從早跑到晚的外送員該忍受多少這樣的氣和羞辱啊？」因此這回碰上奧客，毅然決然反嗆回去，好幫辛苦的外送員教育一下奧客，讓他們懂得尊重他人。

此文一出，隨即引發網友一連串讚聲，很多人都對原PO作法大呼過癮，直言「拿回去放在店家叫他有本事去自取」、「很好啊，這樣回剛好而已」、「人家也是辛苦外送，不需要這樣子吧！如果騎太快出車禍難道你要負責嗎？台灣就是一堆這種自私的人」。

(中時新聞網)