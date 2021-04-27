5月1日勞動節將至，立法院雖上周三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》，但民眾黨立委賴香伶、高虹安認為，勞保改革、低薪、非典型工作者、公會權益、長照安排假等勞權五缺未獲得實質解決，呼籲蔡政府拿出具體作為，要求行政院盡速成立「勞權五缺辦公室」，不是喊口號就能解決勞權問題。

賴香伶指出，去年受到疫情影響，失業率攀升逾4％，面對後疫情時代，政府應該盤點企業五缺，並由行政院成立勞權五缺辦公室；此外，低薪是國恥，主計處稱企業榮景來了，是否代表加薪指日可待，解決低薪問題是蔡英文總統的當選政見，至今行政院與勞動部遲遲未對低薪問題提出法制化方案，呼籲執政黨「最低工資法」應盡速立法。

民眾黨團已提出「最低工資法」版本，主張審議會委員組成降低政府成員比例，以維持其中立角色，由勞動部代表1人、經濟部代表1人、國家發展委員會1人、勞方代表7人、資方代表7人、專家學者7人組成。為求公開透明，最低工資審議過程應開放公眾旁聽，相關會議紀錄必須公開上網。

高虹安則說，因應非典型工作者增加，政府應該加強勞動權益保障，根據藝創工會2019年調查藝術，從業人員薪資低於3萬元，且近5成藝文工作者沒有投保勞保，朝野協商中的「文化藝術獎助條例」修正案，就是為加強非典型工作者中的藝術工作者社會保險與勞動保障。

受到少子化、高齡化影響，家庭照護問題逐漸成為勞工重擔，全國約有231萬總勞動人口，因照顧失能、失智、身心障礙家人而影響工作，每年約有13萬人因照顧工作而離職，照顧離職對於勞工家庭的壓力，除了照顧者需承擔照顧的心理壓力與生理壓力外，離職更造成他們在經濟上的壓迫。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸提出家庭照顧假、長照安排假應儘速立法，陳淑綸表示，公務員有侍親假，勞工沒有，若家中長輩發病急需照顧，勞工雖依性別工作平等法可請7天家庭照顧假，但沒有薪水，甚至不少因此離開職場，因此主張應增設長照安排假。

(中時 )