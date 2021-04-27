周荀以擔任電玩實況主及發表cosplay照片闖出知名度，她擁有甜美臉蛋及火辣F罩杯，經常貼辣照放送粉絲福利，以一張露出胸部下緣的南半球照為人所熟知，因此被封為「南半球女神」，日前周荀貼出她以前穿馬甲的照片，不科學的19吋纖腰感覺隨時會斷，立刻嚇壞一票網友。

周荀日前在IG發文曬出一張身穿白色馬甲的照片，波濤洶湧的上圍僅用灰色小可愛遮住，感覺隨時都會滑落，露出大片雪白肌膚，然而網友將焦點全放在她的螞蟻腰上，她的細腰和雙峰形成強烈對比，幾乎只有肩膀的一半而已，讓網友們全都看傻了眼。

周荀也在文中笑道：「看到之前的馬甲照片，不管看幾次，還是覺得自己真是瘋狂呢」，網友們被嚇得不輕，紛紛留言叮嚀她要多注意身體，別為了瘦身得不償失，「有點可怕...」、「請問胃還在嗎」、「看了感覺好痛哦」、「我每次看都覺得女生的肋骨是不是可以收納在一起」、「這樣會傷到內臟嗎」、「把你的大便通通擠出來」、「很不健康的感覺…」。

但也有不少粉絲認為她的細腰太逆天，激動直呼，「太細了吧～」、「殿下怎麼可以這麼美」、「殿下之前的腰太厲害了」、「不愧是妳」、「殿下超漂亮」、「真的嗎？這腰真是嘖嘖」、「娜美腰」、「這個腰....灰熊厲害！！」、「小腰精不易當」、「這個腰也夠瘦了，手臂不長的可以環抱了」。

(中時新聞網)