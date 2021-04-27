參賽小朋友聚在咖啡車前寫生，雖飄著細雨，現場氣氛仍不亦樂乎。圖雙福基金會提供

參賽小朋友發揮天馬行空的想像力，乘著咖啡車在宇宙中漫遊。圖雙福基金會提供

參賽小朋友賣力揮霍著蠟筆，繪畫出繽紛色彩世界。圖雙福基金會提供

財團法人雙福社會福利慈善事業基金會附設晨光咖啡，為慶祝成立一周年，舉辦台灣最美咖啡車寫生創作比賽，與民眾一同MakeUp，為咖啡車化妝，參賽學童發揮想像力，把咖啡車打造成台北101、動物園，甚至讓咖啡車飛到外太空，希望藉此讓大眾更認識慢飛天使增加與社區共融的機會。

雙福基金會舉辦美化咖啡車繪畫比賽，將活動分為「童心未泯」、「國小高年級」、「國小中年級」、「國小低年級」以及「幼兒大班」等5組，並邀請到美術老師擔任評審。參賽的小朋友們發揮想像力，帶著咖啡車四處趴趴造，野餐、海邊、台北101、賞櫻、環島、動物園，或是變身為潛水艇去探索海底世界，甚至飛到外太空，徜徉在宇宙之中。

「其實這次的作品都非常棒，要評比名次讓老師傷透了腦筋。」評審老師之一的家有藝術工作室老師黃莘雅表示，原本僅預計於各組分別錄取前三名與10名佳作獎，但為鼓勵小朋友們的努力，另外還錄取了4個特別獎。

晨光智能發展中心督導邱于倩表示，希望透過寫生的方式，以台灣最美咖啡車為主題，開啟孩子天馬行空的想像力，獎品雖然不豪華，但更重要的是讓大眾能更加認識慢飛天使，也提供慢飛天使與社區共融的機會。

晨光智能發展中心得獎的作品除了發布於晨光智能發展中心的Facebook之外，也將於11月舉辦的晨光公益市集和其他藝文空間展出，供大家欣賞。

雙福基金會執行長周恬弘表示，晨光咖啡是為心智障礙青年推出的培力就業計畫，助心智障礙青年實現夢想，達成自立生活；同時也提供照顧者喘息咖啡服務，使照顧者在品嚐咖啡之餘，也可以獲得喘息，休息一下再出發。

行動咖啡車就停在後湖工業區忠孝一街98號晨光智能發展中心廣場前，每週二至週六都有努力學習的心智障礙青年擔任咖啡手沖師，歡迎民眾可前往喝杯高品質的台灣咖啡做公益，洽詢電話：05 -275 9128。

(中時 )