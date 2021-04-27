透過台北郵局設計的母親節專屬明信片，傳達濃濃的情感，連接親子的心。（北市福星國小提供／游念育台北傳真）

台北市福星國小在母親節前夕，結合台北郵局跨業合作，在27日舉辦母親節感恩活動，鼓勵學生從小培養感恩和表達愛的習慣，透過台北郵局設計的母親節專屬明信片，傳達濃濃的情感，連接親子的心；福星國小陳清義表示，許多小朋友不好意思直接像媽媽說出口，透過寄信的方式，把對媽媽或長輩的愛寫出來，鼓勵學生從小培養將愛說出口、把愛做出來的習慣。

台北郵局直接把郵筒搬進學校，讓小朋友參與活動，至於還不太能用文字充分表達感謝的低年級學生，則由家長會志工團組成的家事達人，帶著低年級學生一關一關學習折衣服、收玩具、扣鈕扣和折棉被的訣竅，用實際的行動來向媽媽表達心裡的感恩。

福星國小五年乙班陳薇庭說，「媽媽就像神力女超人一樣，天天無微不至的守護著我，這世界上沒有任何人可以取代媽媽在我心目中的位置。」

六年體班楊承洋說：「我常給媽媽添麻煩，謝謝媽媽總是不斷地包容和滿滿的關心。」六年丁班郭亭均也說：「謝謝媽媽工作雖然辛苦，但對我的生活照顧卻一點都沒有打折扣。」

家長黃齡儀女士說，她收到的卡片內容很讓她感動，孩子寫道：「媽媽平常很細心的照顧我，我們要一輩子在一起。」

中年級規畫的活動是「抱緊處理」，學生要找出一張和媽媽的合照來分享難忘的回憶，做成學習單，並貼在穿堂的看板上與大家分享，福星國小的母親節感恩系列活動，鼓勵學生從小培養將愛說出口、把愛做出來的習慣，除了讓感恩珍惜成為生活日常，更讓愛的循環不斷持續。

(中時 )