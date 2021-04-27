台中捷運25日正式通車，試營運期間發生聯結器軸心斷裂，至今已4個月尚未求償；市議員謝明源等強烈要求市長一定要積極向北市府求償，這幾個月因北捷施工錯誤造成中捷停工數個月，包含人事，營運，工程等損失慘重；交通局長葉昭甫說，將由法制局、捷運公司與相關法律專家討論向台北市政府求償，捍衛市府及市民權益。

謝明源說，台中捷運綠線己通車，但當地廣大居民要求己經拖延很久的捷運綠線要儘快延伸到大坑，因為大坑地區有1－11號步道，登山山友很多；尤其是假日更上萬人，且附近重劃區人口大增，所以為方便當地民眾及來自各地登山山客，要求市長應要全力爭取捷運延伸到大坑。

國民黨市議員劉士州表示，台北市長柯文哲在通車典禮誇口省下30億元，既然如此，中市府直接去向北市府索賠，那應該向他索賠15億元也不過分。

交通局長葉昭甫說，市府委由台北市政府代辦台中捷運綠線興建工程，故本案求償對象為北市府；捷運綠線已於25日正式通車營運，先前聯結器軸心斷裂造成去年原訂通車時程延後的損失，市府將以綠線營運後的初期運量、平均票箱收入等數據作為參考基準，估算求償金額。

葉昭甫強調，議員關心捷運綠線延伸大坑進度，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究已於去年經交通部審查通過，送行政院核定中，行政院目前要求補充資料，市府會儘速提出補充報告，積極爭取計畫核定，及早啟動下一階段綜合規劃作業。

(中時 )