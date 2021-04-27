當今網紅圈超競爭，粉絲的胃口也被養刁，只是自拍露露臉已經沒辦法滿足眾人，要拍全身還最好是動態，同時展現高顏值與好身材，還要不時解禁放送福利，才能養粉絲，因此出現一堆穿著清涼做雜事的網紅，真人芭比Bitnara就是其中一個，她曾拍攝一部自宅做菜影片，花絮照卻被抓包修圖修壞掉，腰邊出現「空間扭曲」的情況。

Bitnara是一名南韓寫真模特兒，除了接拍攝工作，她也經營社群及YouTube頻道，是追蹤破百萬的人氣網紅，而最近她的照片被分享到了批踢踢表特版，影中人正是Bitnara，只見她穿了一件膚色貼身迷你裙連身裝，正在廚房微微彎腰備料，抬頭看著鏡頭，露出甜甜的微笑，誘人又甜美的模樣，讓人看得小鹿亂撞。

Bitnara被抓包修圖過頭，發生空間扭曲。(取材自bitnara1105 IG)

但眾網友多看兩眼，就發現不對勁，Bitnara腰部附近竟然出現「空間扭曲」，流理臺邊緣都歪掉變窄了，疑似修圖過頭出包，惹來吐槽聲浪「修壞了吧？」、「腰部那邊有黑洞！？」、「看來她家磁場很強，空間都扭曲了」。

而有人挖出她這批照片，其實是拍攝YT頻道影片時的花絮照，該則原始影片中，Bitnara身旁沒有空間扭曲的狀況，但畫面還是相當美好，證明Bitnara本人是貨真價實的好身材正妹，讓網友大嘆其實不修圖的影片就是大正妹了，「影片很讚欸！幹麻修圖呢？」，也算還她一個公道。

Bitnara原始做菜影片。

(中時新聞網)