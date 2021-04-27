SONY日前發表最新款Xperia 1 III手機，領先全球手機品牌廠採用首款結合「潛望式望遠變焦鏡頭」，據了解，此顆潛望式望遠變焦鏡頭由玉晶光(3406)獨家供應，目前已開始量產出貨，由於此顆鏡頭由3個鏡筒組合而成，技術門檻高，不僅突顯玉晶光光學鏡頭技術大躍進，亦是公司開拓非蘋手機廠高階鏡頭邁出重要的一步。

智慧型手機拍攝功能成為消費者選購手機的重點之一，如何提升照相功能吸引消費者成為手機品牌廠新機差異化的重心，Sony於4月14日發表Xperia 1 III、Xperia 5 III及Xperia 10 III等三款智慧手機，其中Xperia 1 III採用全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭，且Xperia 1 III搭載「即時物件追蹤對焦」功能，結合AI智慧演算法和3D iToF測距感測器，能準確量測距離，即便拍攝物體短暫出框，仍能夠持續對焦和追蹤拍攝物，Xperia 1 III亦提供連續高速自動對焦功能，每秒可執行60次自動對焦暨自動曝光AF/AE追蹤計算，最高達20 fps高速連拍功能，強大的照相功能讓市場驚豔，其中潛望式望遠變焦鏡頭更獲手機品牌廠高度關注。

相較於傳統潛望式鏡頭為單一鏡筒，此款潛望式望遠變焦鏡頭由3個鏡筒+菱鏡組合而成，每個鏡筒採用的鏡片均為切邊鏡片，不僅切邊鏡片須符合手機厚度，在模具開發及射出成形部分，切邊鏡片的加工與精度(偏心/面型)控制的難度都較圓形鏡片困難許多，其中模具加工的拆模/加工方式增添多道的工序，只要其中一道工序誤差，將導致重新加工製作；在成型工藝調適上亦要同時顧及長邊及短邊的面型收縮一致，需要長時間的工藝調適驗證，甚至需要進行自由曲面補正才能滿足最終光學面型的品質要求；加上此鏡頭由3個鏡筒組成，每個鏡筒光軸不能偏移，組合在一起亦必須控制在1um以內，因此檢測治具對位要非常精準，每個鏡筒檢測必須藉重其他治具協助方能達成，技術門檻相當高。

據了解，此次SONY Xperia 1 III潛望式望遠變焦鏡頭由玉晶光獨家供應，目前已開始小量出貨，單月出貨量約100萬顆到200萬顆，不僅顯示玉晶光光學鏡頭技術大幅提升，亦是公司開拓非蘋手機廠高階鏡頭重大突破，可望為公司未來營運增添新動能。

(時報資訊)