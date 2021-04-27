「著作權法」部分條文修正草案於今年4月12日送立法院審議，但唱片業認為修法對「錄音著作（歌曲）」有明顯歧視，再加上「公媽條款」仍同意讓長者免取得授權，即可在公園播放音樂跳舞，等於變相打壓業者。對此，經濟部智慧財產局強調，絕對沒有歧視，仍維持現行著作權法對錄音著作的保護規定。

不少長者會利用晨間或午間，三五好友在公園相約唱歌跳舞，過去唱片業要求這些長者在使用音樂時必須要支付音樂授權費，但根據最新條文，這些要求並未被採納，也就是長者在公園使用音樂可繼續免支付音樂授權費。

針對「公媽條款」，經濟部智慧財產局表示，現行著作權法規定在公眾場所經常性播放音樂，是利用音樂著作進行的公開演出的行為，原則上須取得授權，否則會有刑事責任，而音樂人認為這些阿公阿嬤在公園播放音樂伴舞不用付費，剝奪其權益，但事實上，著作權法除保護著作人權益外，也要兼顧社會公共利益的立法目的。

智慧局指出，考量到我國國情以及衡平利用人與權利人利益，修正草案第55條規定，在街道、公園、建築物等開放空間或其他向公眾開放的戶外場所舉辦社會救助、公共安全、公共衛生及個人身心健康目的活動，攜帶自己的設備播放，屬於合理使用範圍，這樣也可以避免一般民眾一不小心就違法而有刑責。

另外，針對唱片業訴求希望能擴大錄音著作的保護，增加專屬權利。舉例來說，這次修正草案中，不論是在咖啡廳裡面播放CD這種公開演出，或者是便利商店使用播音設備播放廣播電台節目這種再公開傳達，唱片業都擁有報酬請求權，也就是咖啡店或便利商店只要付費即可。但唱片業要求增加「專屬權保護」，也就是不付費就有刑責。對此，智慧局回應，這對社會大眾影響極大，必須審慎。

智慧局解釋，唱片公司在錄音被錄製到電影時，本就有主張重製的權利，但是為了解決錄音著作經同意收錄到電影或電視劇等視聽後，視聽物（例如DVD）的後續流通問題，國際公約、國際經貿協定及多數國家對錄音的保護，僅限「錄音物」（例如CD）享有權利，並不包含視聽物所收錄的歌曲。因此，修法僅是明文化現行實務作法，且與國際標準一致，並無欺負唱片產業的問題。此外，音樂詞、曲創作人依舊可以行使權利，完全沒有影響。

(工商 )