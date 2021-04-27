跨國特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）宣布，旗下癌症用藥產品Methotrexate Tablets USP, 2.5 mg學名藥，獲得美國FDA核可，並取得學名藥藥證，將隨即展開美國上市準備工作。據國際醫藥專業統計機構IQVIA資料，該藥品截至2020年12月止前12個月，全美銷售額約8千萬元美金。

美時表示，這是自2014年艾威群集團成為美時的策略性夥伴以來，美時第一個獲得美國FDA核可的癌症用藥產品。此產品將由美時具備外銷國際市場製造能力之自有南投廠區製造、並由美國艾威群負責美國市場的經銷業務。

美時是台灣少數有能力將自有研發與自行生產的癌症用藥產品，出口至全世界、包含全球單一最大藥品消費市場美國的製藥公司。美時聚焦投資口服癌症用藥持續開花結果，與艾威群策略性合作後第一個癌症用藥 Methotrexate獲美FDA核可上市。

美時總經理Petar Vazharov指出，美時不但是少數有能力外銷全球自有研發與製造癌症用藥產品的台灣藥廠，也是擁有包括美國、日本、中國、歐洲、中東、拉丁美洲、澳洲、及東南亞，超過80個國家外銷網絡的藥業領航者。

Methotrexate學名藥除主適用多種不同癌症治療外，其他適應症尚包括乾癬(psoriasis)、兒童特發性關節炎(polyarticular juvenile idiopathic arthritis)及類風溼性關節炎(rheumatoid arthritis) 。

基於美時在美國市場長期耕耘的產品線基礎，將會拿到更多具有更大市場潛能的藥證許可，隨之拓展更多國際市場。與艾威群結盟以來，美時即大幅投資利基型口服癌症用藥的產品版圖，同時升級台灣南投的生產設備。

(工商 )