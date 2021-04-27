7歲男童遭教練與學長重摔致腦死，黃童叔叔今報喜表示，黃童努力撐過來每天有進步。（圖／家屬提供）

害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中7歲黃姓小弟弟21日晚間上柔道課，遭就讀小四的學長與67歲何姓教練輪流重摔27次，導致頭部重創昏迷送醫，手術後情況不樂觀，一度被宣告腦死。不過黃小弟展現超強意志力，腦壓持續下降，從一開始的腦壓120（正常25），到今（27）日降到58，醫師表示這是「很大的進步」，。

黃小弟學柔道竟因遭重摔到腦死，消息曝光引發全國關注。黃小弟腦傷嚴重程度連醫師都訝異，形容像是「被車撞到」一樣，開完刀後昏迷指數只有3，呈現腦死，醫師更向家屬表示未來可能成為植物人。

家屬一度想放棄，不過黃小弟展現強烈求生意志，拔管後仍有呼吸心跳，腦壓也持續進步，黃小弟的叔叔透露，從一開始的腦壓120幾，到昨天（26日）降到80幾，臉部也消腫很多；而今天更持續進步，腦壓已降到58。

據三立新聞報導，豐原醫院指出，男童的生命跡象逐漸穩定，腦壓從120降到58，但距離標準25還要持續努力。不過腦壓下降不代表神經功能會恢復，男童目前昏迷指數3，持續依靠呼吸器，有瞳孔放大、對光線無反應等現象，傷勢仍持續觀察。

(中時新聞網)