為鼓勵單身族群，能利用假日走出戶外參加交友聯誼活動，擴展交友圈進而媒合理想婚姻對象，基隆市政府舉辦2場未婚聯誼，這次推出首座披薩體驗，每場次開放60名額，男女各半，年滿25歲設籍基隆單身族免費參加，即日起開放報名。

市長林右昌表示，近年來持續推動基隆幸福產業鏈，打造甜蜜浪漫及幸福快樂的城市，未婚聯誼活動就是其中一環，過去累計辦理9場次，成功速配52對未婚男女，皆獲民眾好評詢問度爆表，今年打破往年活動形式，規畫與知名網紅合作，藉以增加曝光度，有助於活動動訊息傳遞給潛在人群，吸引單身市民安心參與。

《旅情途中》主推質感聯誼旅遊，是一個結合旅遊和聯誼的交友平台，透過旅行的方式創造戀愛機會，打造自在相遇的環境，這次活動讓結伴同行的那個人，不再是陌生人，網紅艾琳表示，因為看好基隆城市的觀光發展潛力，希望開發旅情聯誼，所以今年與市政府共同合辦愛在基隆相遇時活動。

民政處長王榆森表示，為兼顧活動品質及全民防疫措施，活動名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，今年準備精彩的活動內容，將由網紅團隊帶領邀請一起到慶安宮月老殿祈求好姻緣，還有到美式餐廳現烤手作披薩，好吃又好玩。

基隆慶安宮有感現代社會上普遍晚婚晚育現象，連年與市府合辦未婚聯誼活動，一同成為幸福推手，除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動認識進而結婚的市民，只要分享結婚喜訊息予活動主辦單位，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

(中時 )