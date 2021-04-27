王美花：盼雨季來臨前 台中市限水維持供5停2

缺水危機，台中市會不會擴大為供4停3的限水措施？經濟部長王美花27日表示，希望在真正雨季來臨之前，維持目前供5停2，不會有進一步的措施。

蔡英文總統今日到台中市視察抗旱水井開挖，王美花在簡報時指出，水利署、台水公司現在是重兵都押在中部地區，希望中部民眾可以盡量節省水源，限水措施造成的不方便，現在中部所有設施如期在進行，比原來進度還要好，幾乎是24小時在趕工。

台中市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，其中在中央公園開挖水井，明天預期能展開供水。（盧金足攝）

王美花表示，台中得天獨厚，因為台中的土地是卵礫石，中間含水層很厚，不容易有地層下陷的問題，開挖水井本來每一口水1天可抽到1000噸的水，台中市1口井可以抽到1800噸，水質比原來預想的還好，希望在真正雨季來臨之前，維持目前供5停2，不會有進一步的措施。

王美花說，台中市建築工地的用水，還有水井開挖，台中得天獨厚的地方，是因為台中的地質是卵礫石，中間含水層很厚，不容易有地層下陷的問題。

針對建築工地釋出地下水，王美花強調，在工地挖地基，本來地基下面的水被當成廢水排到水溝，水利署與台水公司發現台中工地廢水很多，經檢測工地的水非常乾淨，特別運用淨水設施過濾，剛好工地有空地，過濾水質等大型機具，台中市「勤美之森」、「忠泰老佛爺」旁邊都有空地，這兩個工地提供水源循環再利用。

蔡英文總統今日到台中視察抗旱水井開挖，經濟部長王美花在簡報時指出，水利署、台水公司現在是重兵都押在中部地區，希望中部民眾可以盡量節省水源。（盧金足攝）

她說，台中水庫的水不夠，盡量用各種方法增加水源，可以大幅減緩水庫出水量，希望可以延長用水時間，希望在真正雨季來臨之前，維持目前供5停2，不會有進一步的措施。

王美花籲台中民眾共體時艱，特別謝謝台中市政府與國軍協助，國軍救援人力幾乎重兵布署在中部地區，中央地方通力合作，提升台中供水穩定，降低衝擊。

台中市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，預計在台中市鑿88口緊急抗旱井，井口多位於市府建設局轄管公園綠地，預計4月底完成鑿設58口井，增供每日6.5萬噸公共用水；5月底完成30口井，增供每日5萬噸公共用水，合計每日增供11.5萬噸公共用水。

(中時 )